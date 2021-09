Durante il PlayStation Showcase è stato mostrato un nuovo trailer di Ghostwire Tokyo, dal nome Hannya.

“Tokyo è sopraffatta da letali forze sovrannaturali causate da un pericoloso occultista noto come Hannya, che ha portato alla sparizione istantanea della popolazione di Tokyo. Alleati con una potente entità spettrale alla ricerca di vendetta e padroneggia un vasto arsenale di abilità per svelare l’oscuro segreto che si cela dietro la sparizione. AFFRONTA L’IGNOTO in Ghostwire: Tokyo.”