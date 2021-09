Durante il PlayStation Showcase è stato mostrato un nuovo trailer di Bloodhunt, il nuovo capitolo della saga Vampire: The Masquerade.

Il gioco di sharkmob si presenta come un battle royal multiplayer free to play,

Entrate nel vivo dell’azione, create il vostro personaggio e risvegliati i vostri istinti vampireschi.

In quale fazione entrerete?

Il gioco sarà per PlayStation 5, ma sulla piattaforma Steam è già possibile provare l’accesso anticipato del gioco