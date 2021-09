Uncharted Legacy of Thieves Collection: annunciato su PS5 e PC

Durante lo showcase PlayStation viene annunciato Uncharted Legacy of Thieves Collection, una remastered per PlayStation 5 e PC del quarto capitolo della celebre serie Naught Dog, A Thief’s End, e The Lost Legacy. Arriverà nel 2022.

Questo nuovo bundle rimasterizzato comprende Uncharted 4: Fine di un ladro, l’ultima avventura di Nathan Drake in cerca del tesoro perduto del capitano Avery, attraversando le giungle del Madagascar fino alla colonia pirata chiamata Libertalia. Include anche Uncharted: L’Eredità Perduta, con le peripezie di Chloe Frazer nel suo percorso di trasformazione da amica/nemica a eroina. Ottenuto l’aiuto della nota mercenaria Nadine Ross, Chloe si avventura nella regione dei Ghati occidentali, in India, in cerca della Zanna d’oro di Ganesh.

Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri sarà disponibile a inizio 2022 su PS5. La versione PC è in fase di sviluppo presso il partner Iron Galaxy e verrà pubblicata poco dopo quella PS5. Ulteriori dettagli verranno resi noti più avanti, prima dell’uscita.

Qui sotto potete vedere il filmato.