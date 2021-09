Marvel’s Spiderman 2: mostrato ufficialmente allo showcase PlayStation

Continuano ad esserci annunci al PlayStation Showcase, ed è ora il turno di Marvel’s Spiderman 2, seguito del gioco uscito su PS4 nel 2018. Ci sarà ancora da attendere un po’, un quanto la finestra di lancio del titolo Insomniac Games è per il 2023 su PlayStation 5.

Gran parte del team di sviluppo che ha creato Marvel’s Spider-Man torna a produrre Marvel’s Spider-Man 2, incluso Bryan Intihar (direttore creativo) e Ryan Smith (direttore del gioco). Il trailer del gioco di oggi è solo un assaggio di ciò che il team ha in serbo in termini di nuove abilità che gli eroi acquisiranno, completi che indosseranno (ne parleranno in futuro) e criminali che cercheranno di dar loro la caccia. E a proposito di criminali, si avete colto l’ultima battuta alla fine del trailer, vuol dire cha avete capito che Tony Todd (dal film Candyman) sarà la voce del simbionte Venom in Marvel’s Spider-Man 2. Viene dato il bentornato a Yuri Lowenthal e Nadji Jeter, che riprenderanno rispettivamente il ruolo di Peter e Miles.