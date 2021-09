God of War: Ragnarok, ovvero il sequel del reboot della saga di Santa Monica Studio uscito nel 2018, è stato mostrato al PlayStation Showcase 2021, in cui abbiamo assistito ad un Kratos ed un Atreus cresciuto in uno gameplay trailer (che era stato già pronosticato tempo addietro).

Purtroppo per i fan che attendono questo titolo con impazienza, non ci è stata fornita alcuna data di uscita a cui fare riferimento.