Forspoken Anteprima: un nuovo sguardo sul viaggio di Frey Holland

Forspoken (ex Project Athia) è tornato a mostrarsi durante l’ultimo PlayStation Showcase, un evento che ha riservato diverse sorprese tra annunci, date d’uscita e il reveal trailer dell’attesissimo God of War: Ragnarok. La nuova Ip di casa Square Enix e della neonata Luminous Productions ci calerà nei panni di Frey, che trasportata in un nuovo mondo, vivrà un’avventura dal sapore isekai in un gameplay action. Il mondo, dalla forte caratterizzazione fantasy, farà affidamento sul Luminous Engine, il nuovo motore grafico di Square Enix la cui realizzazione ha richiesto anni di lavoro dopo il lancio di Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn.

Oggi, Forspoken e il Luminous Engine si rimostrano più in forma che mai, mettendo in risalto nel nuovo trailer, sequenze di gameplay e spezzoni di storia che ci hanno svelato ulteriori elementi che caratterizzeranno il nuovo action di Square Enix. Noi di Gamesvillage abbiamo analizzato tutto il materiale proposto, tra trailer e nuove informazioni comunicate dagli sviluppatori, e vogliamo parlarvi delle ultime novità annunciate in questa nuova anteprima.

I pericoli del mondo di Athia in Forspoken

Se nel primo trailer abbiamo potuto conoscere il personaggio di Frey Holland, interpretata dal talento di Ella Balinska, la nuova presentazione di Forspoken ci ha introdotto una serie di personaggi che influenzeranno la sua avventura nelle lande di Athia. Prima di focalizzarci sul cast, il nuovo video fornisce ulteriori dettagli sul plot che guiderà la storia. In primis, vediamo il personaggio di Frey alle prese con la sua vita di tutti giorni tra lavoro e casa a New York, dove vive unicamente con il suo tenero gatto siamese Homer. La ragazza purtroppo viene colpita da atti di bullismo da parte di un gruppo di ragazzi, che la schernisce per ragioni ancora non note. Mentre passa la serata a crogiolarsi nei suoi pensieri, qualcosa innesca un fenomeno che trasporta la ragazza attraverso un varco dimensionale, catapultandola in un mondo completamente estraneo dalla realtà vissuta quotidianamente dalla protagonista.

Frey, stupita da quanto accadutole, non riesce a tornare indietro ed è così che rimarrà intrappolata in quello che presto verrà considerato un “mondo fuori dal suo mondo”: Athia. La donna, la cui resa attoriale di Balinska dona ulteriore spessore, farà la buffa conoscenza di Cuff, lo spirito aggrovigliato sul suo braccio destro, il quale forma un enorme bracciale magico capace di sprigionare magie ed incantesimi. Qui scopriamo quale sarà inizialmente il destino di Frey in questo vasto mondo sconosciuto: aiutare la popolazione locale a sconfiggere Tantha Sila, una regnante dal pugno di ferro che ha schiacciato gli abitanti sotto il suo potere terrificante. Nel suo viaggio la ragazza non sarà sola: oltre allo spirito Cuff, il cui carattere trasmette un’interessante ironia, verrà accompagnata da Johedy e Auden, due athiane con le quali stringerà una solida amicizia. Prima di abbandonarci con l’annuncio del periodo di lancio (che ricordiamo avverrà durante la prossima Primavera), riceviamo un piccolo assaggio della boss fight con la ricercata Tantha Sila, che si esibisce in un rigoroso primo piano che mostra un abito peculiare, il quale sembra richiamare un culto religioso.

Il trailer ci ha dato diversi spunti narrativi, come la routine vissuta da Frey ogni giorno o il destino a cui andrà incontro. Nella città di New York è lampante che il suo stile di vita la conduca ad un’insoddisfazione personale: d’altronde sembra essere continuamente bersagliata da un gruppo di ragazzi, e la sua solitudine pare mettere a dura prova la sua condizione mentale. Ciononostante ci ha dato l’impressione di avere anche un sogno da rincorrere, un qualcosa che per ora rimane ancorato nella sua mente. Il suo carattere è uno degli aspetti che più viene risaltato nell’ultimo trailer: le sue reazioni così umane dinanzi alla sua incredulità, che traspare durante le sequenze di gameplay, ci coinvolgono positivamente in quegli attimi in cui possiamo conoscere meglio questa promettente eroina. Come dichiarato dalla Lead Writer Allison Rymer (Shadowhunters), Frey vuole essere un personaggio forte, complesso e soprattutto riconoscibile, un io virtuale con cui i giocatori possono sentirsi connessi.

Ciò che ancor più stupisce di Forspoken è attualmente l’impiego di risorse umane nel suo sviluppo. Tantha Sila, nonché matriarca di Athia, verrà interpretata da Janiva Gavinkar (True Blood) mentre Johedy e Auden saranno recitati da Keala Settle (The Greatest Swordsman) e Monica Barbaro (Top Gun: Maverick). E l’investimento ha condotto Square Enix a collaborare con Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story) che ha delineato il concept originale, ed Amy Henning (serie di Uncharted) la quale ha elaborato il concept per la storia. Per lo script, l’azienda nipponica ha contattato talenti come Allison Rymer (Shadowhunters) e Todd Stashwick (Devil Inside) per infondere un carattere portentoso per questa nuova avventura fantasy. Si tratta dunque di un progetto narrativamente ambizioso, che vede coinvolte diverse figure del cinema hollywoodiano e scrittori di talento, le cui potenzialità combinate vogliono offrire ai giocatori una storia decisamente coinvolgente ed una protagonista con cui potersi interfacciare durante l’avventura.

Una temuta eroina

Se nella scorsa presentazione potevamo osservare le doti atletiche di Frey una volta acquisiti i poteri del bracciale magico, con abilità parkour fuori dal normale e magie capaci di sottomettere i suoi avversari, il nuovo trailer presentato all’ultimo showcase ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito alle potenzialità della protagonista. Innanzitutto, vi viene illustrato un gameplay che presenta delle meccaniche da third person shooter, con Frey che sprigiona dalla propria mano destra una raffica di proiettili magici. Ancor più interessanti sono le abilità che vengono mostrate, con la protagonista capace di creare una lama infuocata da scagliare sui gruppi di nemici, o di generare dei cristalli di ghiaccio per intrappolare i suoi avversari; mentre in un’altra sequenza, la vediamo intrappolare dei falchi all’interno di una prigione acquatica. Le sezioni di gameplay mostrate dunque riconfermano quanto anticipato nella nostra precedente anteprima, dimostrando come i giocatori potranno attingere ai poteri donati dal bracciale magico Cuff. Come viene specificato dagli stessi sviluppatori, nel corso della sua avventura Frey sarà capace di scatenare diverse tipologie di magie ed incantesimi sempre più potenti, sebbene non è ancora ben chiaro come si evolveranno i suoi poteri durante il gioco.

Altro elemento preponderante della natura di Forspoken è senza ombra di dubbio l’esplorazione, che viene risaltata a pari passo col sistema di combattimento. In primis, rivediamo alcune caratteristiche del parkour di Frey, con la ragazza che salta sui tetti di una città fantasma e si libra a mezz’aria sfruttando la magia. La nuova Ip di Square Enix focalizzerà parte delle sue risorse su un sistema di movimento dinamico esibendo delle sequenze interessanti. In connubio con il vasto scenario di Athia (su cui torneremo tra poco), i suoi salti vertiginosi, le fluttuazioni e gli slanci con una liana magica le permettono di raggiungere luoghi della mappa altrimenti inaccessibili, e chissà se il titolo saprà ricompensare a dovere i giocatori più curiosi. Nel video inoltre abbiamo modo di vedere altri nemici che ostacoleranno Frey nella sua avventura, come dei cavalieri medievali protetti da scudi o dei normalissimi goblin, fino a creature di grandi fattezze come draghi. Sarà dunque un’avventura isekai a tutti gli effetti, ambientata in un contesto fantasy che attende solo di essere scoperta.

Ciò che salta subito all’occhio di Forspoken è il mondo di gioco. Nonostante le sequenze presentate al momento danno l’impressione di avere a che fare con un open world alquanto vuoto, possiamo ammirare le potenzialità del Luminous Engine, le quali erano appena accennate in Final Fantasy XV. Come avevamo sottolineato la scorsa volta, l’engine proprietario sviluppato in casa Square Enix (che aiutò a riportare in auge Final Fantasy XIV Online dopo il disastro compiuto con il Crystal Tool) si serve di alcune tecnologie per costruire immensi spazi aperti, usufruendo soprattutto di una generazione procedurale della morfologia del territorio. E i risultati li possiamo notare nelle sequenze di parkour di Frey, dove la ragazza nei suoi slanci ci regala dei panorami mozzafiato che ci aiutano a capire la vastità del mondo di gioco. Interessanti sono le conformazioni rocciose e le catene montuose, che esibiscono una gustosa densità poligonale, insieme ad una notevole vegetazione che decora una vasta prateria, dominata da un anello roccioso che emula un punto d’interesse. Sarà interessante scoprire pezzo per pezzo ciò che le lande di Athia avranno da offrire, sebbene l’estetica che adorna ogni anfratto mostrato sembra promettere piuttosto bene. Per quanto concerne la colonna sonora che ha accompagnato il nuovo trailer, è curioso sapere che la sua composizione sia ad opera del compositore premio BAFTA Bear McCreary (God of War 2018) e Garry Schyman (serie di BioShock), i quali tenteranno di coinvolgere i giocatori con un beat elettronico contemporaneo ed un tono decisamente fantasy. Nonostante il trailer proponga un maggiore focus sulla storia, introducendoci finalmente il plot principale del gioco, la direzione artistica sembra essere uno degli aspetti maggiormente curati di Forspoken, e non vediamo l’ora di scoprire quali altre sorprese ci riserverà il gioco.

Data d’uscita: Primavera 2022

Piattaforme: PlayStation 5, PC

Sviluppatore: Luminous Production

Publisher: Square Enix

La nuova presentazione di Forspoken è stata decisamente promettente, riuscendo ad attirare su di sé ulteriori utenti interessati. La creatura della neonata Luminous Production risalta il suo plot narrativo che ci rimanda al genere isekai, con la protagonista trasportata in un mondo completamente estraneo dal suo. Conosciamo i personaggi e il villain principale della storia, osservando con cura le abilità magiche e di parkour di Frey Holland, la quale sembra promettere un carattere esuberante. Il mondo di gioco risalta le qualità del Luminous Engine, insieme ai particolari particellari sprigionati dalle mani della ragazza, regalandoci una visione estetica convincente. Forspoken inoltre vuole puntare molto sulla sua direzione artistica, coinvolgendo ottimi compositori, scrittori ed attori hollywoodiani. Non ci resta dunque che attendere la prossima primavera, quando il gioco approderà finalmente su PlayStation 5.