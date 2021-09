Just Dance 2021: in arrivo la Stagione finale

Ecco che sta per concludersi il ciclo vitale di Just Dance 2021, uscito ormai un anno fa e pronto a dare il cambio al suo fratello minore, in uscita agli inizi di novembre. Ubisoft, per celebrare l’ultimissima stagione della versione 2021 del gioco di ballo, ha deciso di annunciare un aggiornamento dei contenuti.

L’aggiornamento in questione offre ai possessori di Just Dance 2021 delle canzoni premium per un periodo limitato e alcuni contest online, oltre a canzoni disponibili solamente tramite Just Dance Unlimited, ovvero il servizio di ballo in streaming on-demand. In aggiunta a ciò, i giocatori avranno anche la chance di provare alcuni dei brani per faranno la loro comparsa in Just Dance 2022.

Questa quarta, ed ultima, stagione avrà come protagonista un misterioso guardiano incappucciato che detiene la chiave per accedere a tutti gli universi di Just Dance tramite alcuni portali magici. Il giocatore sarà spinto a seguire il guardiano e ad immergersi in più universi costellati di canzoni indimenticabili. La stagione prenderà il nome di “The Traveler” e sarà composta da una Parte 1 e una Parte 2.

La prima parte dell’espansione è stata resa disponibile a partire da ieri, 9 settembre, e terminerà il 23 settembre 2021. Questa includerà l’uscita di un nuovo brano esclusivo di Just Dance 2022, ovvero “Rock Your Body” di Justin Timberlake, da adesso e per due settimane disponibile su Unlimited. Verrà anche introdotta una playlist con le canzoni più iconiche del 2021, come “Old Town Road (Remix)” di Lil Nas e Billy Ray Cyrus, e “Lights” di Ellie Goulding. In aggiunta, il celebre brano “Jump” degli Studio Allstars sarà ascoltabile su Unlimited.

La seconda parte dell’espansione, invece, avrà inizio il 7 ottobre e durerà fino al 28 ottobre, appena prima che Just Dance 2022 approdi sulle nostre console. In questa sezione dell’aggiornamento verranno introdotte una nuova playlist, due canzoni esclusive e tre grandi successi del precedente capitolo, tutti accessibili tramite Unlimited o con un periodo di prova attivo. Tra le nuove uscite vi troverete:

“Kiss You” dei One Direction dal 7 ottobre;

“On The Floor” di Jennifer Lopez e Pitbull dal 14 ottobre;

“When I Grow Up” delle Pussycat Dolls dal 21 ottobre.

Per quanto, infine, riguarda i contest online verranno istituiti alcuni tornei nella modalità online del gioco e alcuni happy hour. Per maggiori informazioni su Just Dance 2021, noi vi rimandiamo al sito web ufficiale e vi ricordiamo che tutti gli eventi sopra esposti sono disponibili per i possessori di Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.