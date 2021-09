For Honor: da oggi disponibile l’anno 5 Stagione 3 Tempest e l’evento Storm Tides

Ubisoft annuncia che For Honor Anno 5 Stagione 3 Tempest è

ora disponibile. Con più di 25 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per PlayStation 4, Xbox One family e Windows PC, su Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. For Honor può essere giocato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.

Tempest introdurrà violente piogge torrenziali e venti ciclonici dopo un periodo di intensa siccità. Molti guerrieri hanno pregato le divinità durante la siccità, ma non si aspettavano una risposta di questa portata. Da oggi inizierà l’evento a tempo limitato Storm Tides. Durante questo evento, potrai giocare con il Free Event Pass e ottenere l’accesso a molte ricompense come un nuovo Outfit Battaglia, un Effetto e un Ornamento. Durante l’evento sarà possibile anche saccheggiare nuove armi.

Anno 5 Stagione 3 Tempest introduce alcuni cambiamenti delle mappe Ordalia, La Scheggia e La Baia. Per 9,99 €, potrai acquistare il Battle Pass che comprende contenuti premium tra cui: Outfit Battaglia, Ornamento, Esecuzione, Podio ed Effetti. Inoltre, per questa stagione, tutti gli eroi riceveranno un’unica esecuzione disponibile per 7000 Steel.

Dopo l’aggiornamento di Terreni di Prova dell’ultima stagione, i miglioramenti a Orochi, Razziatore, Selezione Opzioni e altri elementi di combattimento saranno aggiunti al gioco in base ai feedback aggiornati dei giocatori. Giovedì prossimo, For Honor introdurrà una nuova fase di Terreni di Prova. Il focus sarà una seconda modifica sullo Shinobi rispetto alla fase precedente così come miglioramenti nella Modalità Dominio. I cambiamenti per Dominio comprenderanno velocità di cattura, hard point, tracking, e altri miglioramenti dell’IU. Più avanti nella stagione, potrai anche provare l’evento Ira del Jormungandr, che riporterà nel gioco ricompense e armi originali.

Nel TU2, torneranno anche i Giochi della Coalizione. Questa volta avrai la possibilità di giocare nella modalità Araldi dei Chimera dove potrai dimostrare il tuo valore a Daubeny. Le ricompense comprendono un Outfit Battaglia e un Ornamento. For Honor è disponibile per PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.