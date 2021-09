God of War Ragnarok: il director del primo capitolo non lavorerà al sequel

Il director del primo capitolo del reboot di God of War, uscito nel 2018 per PlayStation 4 si è dimesso. Stiamo parlando di Cory Barlog, il quale ha rivelato di non avere in programma un ritorno nelle vesti di director per il sequel, cioè per God of War Ragnarok, presentato ufficialmente ieri sera con un gameplay e story trailer durante il PlayStation Showcase 2021.

A rimanere in campo, invece, è Eric Williams che ricoprirà il ruolo di director. Williams è entrato in Santa Monica Studio nel 2004 e, da allora, ha partecipato alla realizzazione di ogni singolo titolo di God of War nel ruolo di designer del combat-system. La bella notizia per Williams è che prenderà parte, ancora una volta, alla produzione di Gof of War Ragnarok ma, questa volta, nelle vesti di direttore.

Ieri sera, in seguito al termine dell’evento di Sony, Barlog e Williams hanno affermato che il cambio di regia non è stato una sorpresa per loro e che questo cambiamento porterà un approccio differente nella narrazione. Williams, a proposito di questo cambio di rotta, ha asserito che:

É sempre stata una tradizione qui a Santa Monica cambiare i registi durante i giochi. Questa usanza ci ha portati al successo e Barlog è dannatamente bravo in quello che fa.

Barlog ha poi aggiunto:

La cosa ottimale per noi è avere sempre sott’occhio una prospettiva differente, ma anche a livello fisico è estenuante essere il director. Al termine di ogni progetto di senti davvero esausto, quindi ho dovuto convincere qualcun altro a farlo.

Cory Barlog è colui che ha diretto il God of War del 2007 e il tanto acclamato primo capitolo del reboot della saga, uscito per PlayStation 4 nel 2018. É stato altresì coinvolto nella produzione anche dell’originale titolo approdato nel 2005 su PlayStation 2. Interpellato sui suoi progetti sostitutivi a Ragnarok, Barlog ha affermato che è ancora troppo presto per parlarne:

In realtà stiamo facendo un sacco di cose…è davvero eccitante. So che sei incuriosito ma non ho davvero nulla di cui io possa parlarvi, soprattutto per Santa Monica è concentrata sullo sviluppo di Ragnarok.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su God of War Ragnarok, noi vi ricordiamo che il video che è stato mostrato ieri non ha anticipato nessun dettaglio inerente alla finestra di lancio. Sappiamo, però, che si tratterà di un titolo cross-gen e che non avrà l’aggiornamento next-gen gratuito.