The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: nuovi personaggi

Falcom ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki che introducono nuovi personaggi. Per maggiori informazioni su tutti i nuovi personaggi aggiunti, potete visitare il sito ufficiale. Di seguito una panoramica:

Personaggi

Renne Bright (doppiato da Aoi Yabusaki)

Una studentessa che fa parte del programma di scambio culturale del secondo anno e frequenta la Aramis High School. È l’invincibile presidente del consiglio scolastico che può gestire con facilità qualsiasi tipo di situazione.

Yin (doppiato da Rina Satou)

Un leggendario assassino soprannominato L’ombra del quartiere orientale. Ha sempre il viso coperto da una maschera e brandisce una spada ammazza-demoni più grande del suo stesso corpo.

Ellroy Harwood, il fuorilegge (doppiato da Takaya Kuroda)

L’esecutore n. IV di Ouroboros, che incorona il titolo di Fuorilegge del Millennio. Usa un potere misterioso che può far marcire anche i demoni del purgatorio. Dopo aver combattuto con Ouroboros, Harwood decise di unirsi a loro e gli fu assegnato il ruolo di Enforcer dal Gran Maestro.

Gerard Dantes (doppiato da Tomokazu Seki)

Il boss dell’organizzazione mafiosa Armata. Comanda un’aura travolgente che costringe chiunque a obbedirgli. Pensa che la paura sia ciò che rende le persone umane e che tutto possa essere controllato da essa. Ha molti seguaci reclutando forti combattenti che aderiscono alla sua filosofia.

Storia

Al di là del cielo blu, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale, dove i problemi dell’immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come Spriggan (Underground Fixer) e riceve un lavoro particolare, ritrovandosi in una situazione che scuote l’intera nazione.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki uscirà per PlayStation 4 il 30 settembre in Giappone. In seguito arriverà anche su PlayStation 5.