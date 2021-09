Marvel’s Spider-Man 2: ecco chi interpreterà Venom

Proprio ieri sera, in chiusura dello Showcase targato Sony, sono stati presentati alcuni progetti di grosso calibro, come ad esempio God of War Ragnarok, Wolverine, ma anche Marvel’s Spider-Man 2, il quale vedrà collaborare Peter Parker e Miles Morales alla disfatta del minaccioso Venom, il cattivo iconico della serie Marvel.

Ad interpretare questo “nuovo” antagonista sarà Tony Todd, l’attore che ha ricoperto il ruolo del cattivo in tutti i film horror Candyman: dall’originale del 1992 al più recente, uscito proprio nel 2021 e attualmente disponibile nelle sale. La notizia è arrivata direttamene dal PlayStation Blog, nel quale, in un post dedicato proprio a Marvel’s Spider-Man 2, viene annunciato che l’attore sarà Venom nel sequel.

Siamo lieti di annunciare che Tony Todd (famoso per il suo ruolo nella serie Candyman) presterà la sua voce a Venom, alimentato dai simbionti. Siamo anche lieti di riaccogliere Yuri Lowenthal e Nadji Jeter, che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Peter Parker e di Miles Morales. Siamo fortunati a lavorare con attori così talentuosi nei nostri giochi di Spider-Man e Tony è stata un’aggiunta davvero strepitosa al cast.



Questa non risulta essere la prima esperienza per Tony Todd nel mondo dei videogame. Molto tempo fa, prese parte al doppiaggio di un personaggio in The Legend of Dragoon (PlayStation 1, 1999), ma anche in Half-Life 2: Episodio 2 (Xbox 360 e PlayStation 3, 2007) e Half-Life: Alyx (Oculus VR, 2020), così come in Call of Duty: Black Ops II (Xbox 360, PlayStation 3, WiiU, 2012) in cui recitò nei panni dell’ammiraglio Tommy Briggs.

Marvel’s Spider-Man 2, sebbene sia stato annunciato ieri con un teaser trailer molto accattivante, è ben lontano dalla sua uscita, in quanto ci si aspetta che Insomniac lo rilasci nel corso del 2023 su PlayStation 5. In attesa di ulteriori informazioni, noi vi rimandiamo al trailer d’annuncio che troverete qua sotto.