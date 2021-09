GhostWire Tokyo: nuovi dettagli rivelati

GhostWire: Tokyo è sicuramente uno dei titoli più particolari della line-up attesa per la prima metà del 2022. Si tratta di un horror basato sulla mitologia giapponese, il quale è stato mostrato ieri sera durante il PlayStation Showcase 2021 tramite un gameplay trailer.

Il gameplay trailer mostrato da Tango Gameworks, la software-house responsabile del suo sviluppo, ha posto un maggior accento sul combat-system e sugli antagonisti che tengono in ostaggio Tokyo. Ad approfondire e dettagliare qualche aspetto di GhostWire: Tokyo, ci ha pensato il PlayStation Blog, su cui il content manager di Bethesda (ovvero Parker Wilhelm) ha condiviso qualche informazione sull’Ethereal Weaving, ovvero un’abilità che sfrutterebbe l’energia spirituale, per poi incanalarla in alcuni elementi e utilizzarli per combattere.

Grazie all’Ethereal Weaving, sarà possibile controllare il fuoco, l’acqua e il vento per affrontare gli spiriti nemici. Sebbene abbiamo già bene in mente il design dei nemici spiritici che dovremo affrontare, oggi siamo in possesso di qualche dettaglio in più inerente alle loro abilità. Ci saranno, tra le varie categorie di avversari proposte, gli studenti liceali privi di testa, i quali risulteranno particolarmente rapidi nei movimenti. Le bambole, invece, spruzzeranno fuoco da distanze notevoli, mentre i fantasmi, i quali indossano una tuta, effettueranno attacchi corpo a corpo e utilizzeranno i loro ombrelli a mo’ di scudi, per deviare i colpi inferti dal giocatore.

Altro aspetto che vale la pena tenere in considerazione (e che apprendiamo dal Blog di Sony), è quello inerente alle caratteristiche del Dual Sense. In questo titolo, i grilletti adattivi e il feedback aptico entrano in gioco, così come l’altoparlante integrato nel pad, il quale aiuterà ad aumentare le sensazioni sovrannaturali del titolo. I trigger, come giusto che sia, opporranno un po’ di resistenza ogni qualvolta si effettuerà un attacco che richieda il loro utilizzo. Man mano che si acquisiranno sempre più abilità, la forza necessaria per spingere fino in fondo i trigger, così come la forza dell’attacco, aumenteranno notevolmente.

GhostWire Tokyo, come annunciato nel gameplay trailer del PlayStation Showcase 2021 tenutosi ieri sera, è in arrivo nella primavera del 2022 su PlayStation 5 e PC.