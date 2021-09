Marvel’s Wolverine è alle primissime fasi di sviluppo

Durante l’evento di ieri sono state poche le novità per quanto riguarda il 2022. Più che altro, abbiamo assistito ad aggiornamenti riguardanti titoli di cui eravamo già a conoscenza, come Forspoken, Marvel’s Guardians of the Galaxy o GhostWire Tokyo. Le sorprese, sebbene poche, non sono mancate. Verso il termine dell’evento, infatti, Sony ha annunciato Marvel’s Spider-Man 2, ha mostrato il gameplay di God of War: Ragnarok e ha presentato un teaser trailer molto breve di un nuovo progetto: Marvel’s Wolverine.

Molto poco è stato mostrato nel teaser trailer: abbiamo potuto assistere alla veduta di un bar malridotto e di un uomo seduto al bancone, il quale si è rivelato essere Wolverine una volta che ha mostrato i suoi artigli di adamantio. Per fronteggiare la scarsità di notizie di cui attualmente i fan dispongono, Ryan Schneider ha fornito qualche dettaglio aggiuntivo sul PlayStation Blog.

Schneider ha svelato che Marvel’s Wolverine è tra le mani di Insomniac Games, Marvel e Sony Interactive Entertainment. Il titolo sarà un’uscita current-gen (quindi per PlayStation 5) e, proprio come Spider-Man, Wolverine sarà costretto ad utilizzare i suoi poteri per fronteggiare una minaccia che mette in pericolo le persone. Questo sarà un titolo stand-alone e vedrà Brian Horton come direttore creativo (ruolo già ricoperto in Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) e Cameron Christian come game-director.

Attenendoci a ciò che ha reso Marvel’s Spider-Man un brand videoludico di successo, vogliamo rispettare l’eredità di Wolverine che rende il personaggio così popolare, ma siamo anche alla ricerca dell’opportunità di farlo sembrare più fresco, in modo da riflettere nel personaggio lo spirito di Insomniac Games.

Detto questo, sappiamo con certezza che Marvel’s Wolverine si trova attualmente alle primissime fasi di sviluppo, anche se disponiamo già di alcune (sebbene scarse) informazioni. Schneider, infatti, ha affermato che la narrazione del titolo sarà di taglio emotivo, ma anche avanguardistico, nella speranza di creare un prodotto realmente speciale.