Genshin Impact: nuovi dettagli su Kamisato Ayato, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare 11 diversi leaker. La community di Genshin Impact è piuttosto attiva ma queste misure hanno costretto un certo numero di leaker a lasciare la scena.

Alcuni leaker hanno annunciato alcune grosse perdite prima di partire, come regalo d’addio ai loro fan. Una di queste interessanti perdite emerge dal popolare leaker Sukuna. In un tweet, Sukuna cita alcune informazioni significative su alcuni personaggi inediti. Secondo il leak, c’è un nuovo personaggio Ayato in lavorazione. Ayato è il fratello maggiore di Ayaka, ed è il capo del clan Kamisato, e serve anche come commissario Yashiro. Di seguito una panoramica:

Ayato sarà un personaggio Hydro Claymore che può cambiare posizione con la spada con la sua abilità elementale

Ayato è stato progettato sulla base di Zhongli.

L’esplosione elementale di Ayato nella sua forma Claymore creerà un vortice che può attirare i nemici e applicare costantemente Hydro sui nemici. I personaggi all’interno dell’area di azione del vortice riceveranno un bonus del 40% di Danni Hydro

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Reposting Sukuna's last leaks here, in case the account gets deleted. So far, the Yunjin leak is true. Her updated design has been seen (though not in great detail) and she appears to have either a cryo, anemo, or dendro vision. (Most likely anemo) pic.twitter.com/JIy8pVLB1S — Nebiros – (Genshin Leaks + Lore) (@LuxArchon) September 9, 2021

/GENSHIN LEAKS GUYS ARATAKI ITTO CRUMBS DROPPED ??? CLAYMORE W/ MALE BODY SO LIKE ZHONGLI, KAEYA ETC?? GHOST-ATTACK??? GHOST BODY??${${[$]¥ HELP pic.twitter.com/Kh0DzM59n9 — ☁️ (@Kunikuzushis) September 8, 2021