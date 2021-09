ARK Ultimate Survivor Edition arriva in formato retail a novembre

Studio Wildcard ha annunciato che il 19 novembre 2021 ARK: Ultimate Survivor Edition sarà disponibile in edizione fisica su PlayStation 4 e Xbox One. Scopri tutto ciò che il franchise di ARK ha da offrire in questa collection definitiva! Doma e cavalca creature primordiali mentre esplori terre selvagge, unisciti ad altri giocatori per competere in epiche battaglie tribali e viaggia insieme nella più grande avventura – ricca di dinosauri – di tutti i tempi.

ARK: The Ultimate Survivor Edition include ARK: Survival Evolved, insieme agli Expansion Pack Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Parts 1 & 2. Tutti i contenuti sono aggiornati e ottimizzati con ogni miglioramento apportato dal lancio del gioco base, aggiungendo migliaia di ore di gioco.

Dalle giungle dell’isola primordiale ai giardini futuristici di un’astronave interstellare, ogni ambiente tentacolare è pronto per essere conquistato. Scopri le centinaia di specie uniche che vagano per queste terre, dalla preistoria al fantastico, e impara come fare amicizia con queste creature o come sconfiggerle. Completa la tua raccolta di appunti e dossier lasciati dagli esploratori del passato per conoscere la sorprendente storia di ARK. Metti alla prova la tua tribù e le tue bestie in battaglia con ogni sfida boss del franchise.