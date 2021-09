Electronic Arts e Lega Serie A annunciano una nuova partnership

Electronic Arts e Lega Serie A, l’apice della piramide calcistica italiana, annunciano una nuova partnership. L’accordo, che prende il via con EA SPORTS FIFA 22, include 14 squadre con licenza esclusiva, inserendo nel gioco le peculiarità che rendono unico il calcio italiano e che caratterizzano ciascuno dei suoi club storici. L’accordo include anche i diritti esclusivi per le attivazioni riguardanti la Serie A, compresa l’integrazione autentica della Serie A in FUT Team of the Week, FUT Serie A Team Of The Season e il nuovo premio EA SPORTS Player of the Month.

David Jackson, VP of Brand per EA SPORTS FIFA, ha dichiarato:

Questo è l’inizio di una nuova entusiasmante partnership con la Lega Serie A che permette ad EA SPORTS di continuare a far crescere l’amore per il calcio a livello globale. Questa collaborazione con Lega Serie A evidenzia ulteriormente il nostro impegno per il calcio italiano. Abbiamo ambizioni in Italia ora e per il futuro e accresceremo la nostra presenza in questo territorio con l’obiettivo di fornire le esperienze di gioco più autentiche e impareggiabili nel calcio.”



EA SPORTS è stata inoltre nominata Title Sponsor e Partner della Supercoppa Italiana che assumerà la denominazione EA SPORTS Supercup a partire dalla stagione 2022-23. I tifosi potranno vedere i contenuti EA SPORTS durante la stagione in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nel campionato di Serie A e sulle sue piattaforme digitali. La partnership fornirà anche la migliore esperienza di gioco della Lega Serie A con la competizione eSports eSerie A TIM, che sarà giocata esclusivamente in EA SPORTS FIFA.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha poi aggiunto:

La collaborazione tra Lega Serie A e EA SPORTS è un’opportunità unica per fornire una maggiore visibilità ai nostri Club e ai nostri giocatori per gli anni a venire. “Come abbiamo già dimostrato con la eSerie A TIM, EA SPORTS è il partner perfetto per noi: condividiamo gli stessi obiettivi e l’impegno a far progredire il gioco del calcio in tutto il mondo.

EA SPORTS realizza da più di 20 anni la serie FIFA, la più grande serie di videogiochi sportivi del mondo. FIFA offre un’autenticità impareggiabile, permettendo ai giocatori di misurarsi nelle competizioni più prestigiose e prendere il controllo dei più grandi club e giocatori del mondo del calcio, il tutto con un gameplay innovativo e realistico.

A luglio, Electronic Arts ha annunciato EA SPORTS FIFA 22, disponibile in tutto il mondo dall’1 ottobre e dotato della rivoluzionaria tecnologia di gioco next-gen HyperMotion che eleva ogni momento in campo. Con più di 17.000 giocatori in oltre 700 squadre, in più di 90 stadi e oltre 30 campionati, FIFA 22 è l’unico posto dove puoi giocare in competizioni iconiche come, UEFA Champions League, UEFA Europa League, la nuovissima UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana.