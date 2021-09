Ecco il nuovo Spot TV di PlayStation “Play Has No Limits”

Sony Interactive Entertainment è lieta di presentare lo spot brand PlayStation del 2021, “PlayStation – Play Has No Limits”. Benvenuti nella città in cui il gioco è elevato a nuove e straordinarie vette. Dove ogni mossa è cruciale e il gioco significa tutto. Questo nuovo spot per Sony Interactive Entertainment, produttore di PlayStation, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso una città come nessun’altra.

Un mondo che è unicamente PlayStation e mostra cosa può accadere quando il gioco viene innalzato a un livello senza precedenti. Questo nuovo e spettacolare spot innesca la sensazione di euforia che deriva dalle incomparabili esperienze di gioco PlayStation, mentre dozzine di personaggi si muovono in una città concepita come una scacchiera.

Il film racconta la storia di due Re rivali, che si scontrano in uno scenario epico seguendo le gesta di un Pedone, il pezzo più comune della scacchiera, mentre si fa strada attraverso la città. Sul suo percorso incontra diverse sfide poste dal rivale, ma alla riesce a farsi strada verso l’attico del Re e a vincere la partita per la sua squadra.

Per scoprire alcuni dettagli aggiuntivi sul nuovo spot globale, dai un’occhiata al post sul PS blog, firmato da Eric Lempel SVP di Sony Interactive Entertainment e Head of Global Marketing. Questo nuovo spot globale di PlayStation, ” Play Has No Limits” realizzato dall’ agenzia creativa adam&eveDDB, è ora disponibile.