Metroid Dread: il nuovo trailer mostra la panoramica generale del gioco

Nintendo insieme allo sviluppatore MercurySteam hanno realizzato e pubblicato nel corso delle recenti ore un nuovo trailer dedicato interamente a Metroid Dread, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi nella giornata dell’8 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch. La nuova clip video, disponibile in calce alla notizia, mostra al giocatore una panoramica generale della produzione, mettendo in risalto le peculiarità effettive dell’opera.

Ecco la descrizione del trailer:

Per le persone che non hanno mai giocato a un gioco di Metroid prima d’ora, questo trailer fornisce una bella panoramica del gioco – e della serie in generale – offrendo anche alcuni esilaranti filmati del gioco in azione.

Nel profondo del ventre del bestiale pianeta ZDR, che funge da location centrale di Metroid Dread, Samus esplorerà enormi labirinti in aree distinte, da grotte a camere di magma, antiche foreste e profondità subacquee.

A disposizione di Samus ci sono il suo potente Arm Cannon, i missili, la sua abilità nel salto, una nuova mossa di scivolata e un brutale Melee Counter, che devia gli attacchi nemici. Come la maggior parte dei giochi della serie Metroid, man mano che Samus esplora guadagnerà abilità aggiuntive.

Alcune di queste abilità includono lo Spider Magnet, che permette a Samus di aggrapparsi a certe pareti e soffitti; la Morph Ball, un punto fermo della serie Metroid, che permette a Samus di trasformarsi in una palla ed entrare in passaggi stretti; Flash Shift, una nuovissima abilità che sposta istantaneamente Samus in avanti e indietro per una breve distanza; e Storm Missile, una nuova arma che si blocca su più bersagli.