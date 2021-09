Far Cry 6 entra in fase Gold

Ubisoft ha recentemente annunciato delle novità importanti che riguardano principalmente Far Cry 6, nuovo capitolo della serie, in arrivo su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia, nella giornata del 7 ottobre sugli scaffali dei negozi. Ebbene, l’azienda ha fatto sapere qualche novità lato sviluppo del gioco, annunciando di averlo terminato ed aver raggiunto la tanto desiderata fase Gold.

Ciò significa che, adesso, Ubisoft si focalizzerà principalmente sulla distribuzione del titolo nei negozi e all’invio dei codici riservati esclusivamente alla stampa specializzata. Insomma, Far Cry 6 si prepara a giungere sul mercato, dove i fan della serie saranno sicuramente contenti di mettere le mani al nuovo capitolo del franchise sparatutto in prima persona open world della casa francese.

True Yarans. This is your Presidente, Anton Castillo and I am proud to announce that #FarCry 6 has gone gold. See you on October 7th. pic.twitter.com/55kYeljrHb

— Far Cry 6 (@FarCrygame) September 9, 2021