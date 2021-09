Beat Arena: disponibile da oggi

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi che BEAT ARENA, nuovo gioco band performance KONAMI VR arricchito da brani dell’amata serie BEMANI, è ora disponibile in tutto il mondo per i dispositivi Steam VR. Questo nuovo gioco in realtà virtuale (VR) trasporterà i giocatori al centro del palco, nei panni del membro di una band. Quattro gli strumento tra cui scegliere – batteria, chitarra, tastiere e basso – ognuno caratterizzato dal proprio gameplay ritmico.

Ma diamo uno sguardo più da vicino allo stile di gioco:

Personalizzazione Avatar:

Come vediamo nel video sarà anche possibile personalizzare il nostro avatar, infatti ciò consentirà un immersività totale, sia on-stage sia backstage, grazie agli avatar originali e altamente personalizzabili di BEAT ARENA, tutti con personalità uniche.

CROSSOVER TIME SESSION (MULTIPLAYER ASINCRONO):



Ogni band che si rispetti è formata da più membri, infatti il titolo è fornito di una modalità multiplayer dove i giocatori potranno formare le proprie band con gli amici utilizzando la funzione multiplayer asincrona del gioco – durante il gameplay i giocatori potranno vedere le precedenti performance degli amici.

Replay Mode

Nella musica il miglior modo per migliorare è rivedersi e correggere la performance. Infatti il gioco attraverso la Replay Mode permetterà ai giocatori di condividere e riguardare, da diverse angolazioni (Live Camera, Perfermer Camera e molte altre), le proprie performance. Per i giocatori che hanno perfezionato la loro performance strumentale e vogliono aggiungere il cantato ai loro video musicali, BEAT ARENA offre anche la possibilità di attivare i testi delle canzoni.

Il gioco uscito sulla piattaforma Steam supporta inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale e giapponese.

La release globale aggiunge, alla già ricca collezione, 10 nuovi brani con testi in inglese e tracce strumentali, per un totale di 41 canzoni da padroneggiare. Di seguito la track list completa: