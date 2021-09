Omen of Sorrow: svelata la data d’uscita su Xbox One

Con un nuovo trailer pubblicato oggi, Eastasiasoft e AOne Games hanno annunciato alcune novità per Omen of Sorrow. Come sappiamo, il gioco è un picchiaduro già presente su PlayStation 4 e Epic Games, e uscirà su Xbox One dal 15 settembre, ma non solo. Infatti, è prevista l’uscita anche su Steam.

Si tratta di un picchiaduro sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 4.

È un titolo parecchio amato soprattutto per la peculiarità dei suoi personaggi. Di fatto i personaggi giocabili sono tutti d‘ispirazione dark-fantasy e horror, con un accenno alla mitologia. Potremo far scontrare i nostri amati mostri in incontri letali, muovere personaggi come Frankestein, Kaleb, Quasimodo e molti altri ancora.

Il combat-system è stato studiato in modo da favorire le abilità del giocatore, garantendo un’esperienza completa sia per i neofiti del genere picchiaduro, che per i giocatori decisamente più navigati. Ogni personaggio infatti ha il suo stile di combattimento, dal più frenetico e selvaggio a quello più tattico. Nel gioco è presente anche una single-mode e una survival-mode.

Muovi i passi del tuo personaggio Horror preferito e sconfiggi i tuoi amici in epici incontri online o in locale.