Saint Kotar: ufficializzato il giorno d’uscita su PC

Saint Kotar ha una data d’uscita precisa, non solo più il periodo. Dopo essere passato alla Gamescom 2021 e dopo il lancio dei test Alpha e Beta per i sostenitori del Kickstarter, SOEDESCO e lo sviluppatore Red Martyr Entertainment hanno annunciato il giorno preciso in qui sarà pubblicata l’avventura punta & clicca horror psicologica. Sarà disponibile dal 28 ottobre per PC su Steam, Epic Games Store e GOG.

Per l’occasione sono stati pubblicati anche alcuni screenshot, che potete vedere qui sotto, attraverso il tweet ufficiale degli sviluppatori.

Queste le caratteristiche dell’avventura punta e clicca attraverso la pagina Steam:

Saint Kotar è un’avventura horror psicologica ambientata in un’antico paese della Croazia. Assumi il ruolo di due uomini devoti che cercano di svelare la terrificante verità dietro gli avvenimenti occulti del paese e la scomparsa della parente. Trova l’umanità — o cadi nella pazzia e muori.