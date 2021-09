Tales of Arise: ecco il trailer di lancio

Tales of Arise è disponibile. L’atteso nuovo capitolo della saga di giochi di ruolo prima Namco e ora Bandai Namco, arriva infatti su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC nelle versioni standard, Digital Deluxe e Ultimate Edition. Per celebrare l’uscita, è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

“Essendo il primo titolo su questa nuova generazione di hardware, e con l’adozione di nuove tecnologie, Tales of ARISE segna un grande cambiamento per l’amata serie Tales of Tales. Al di là della parte visiva, il team si è assicurato che la storia andasse oltre le ambizioni delle nostre voci precedenti”, ha detto Abelina Villegas, Associate Brand Manager, di BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “La narrazione presenta temi maturi pieni di dilemmi morali e peso emotivo. Speriamo che i giocatori siano coinvolti in questo nuovo mondo”.

Questa la descrizione del gioco:

Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti.Questo racconto ha inizio con l’incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro.Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.

Se volete però sapere cosa ne pensiamo noi di GamesVillage, vi consigliamo, qualora sia di vostro gradimento, di dare una letta alla nostra recensione. Buona visione del trailer di lancio qui sotto e, se acquisterete l’avventura, buon viaggio in compagnia di