Demon Slayer The Hinokami Chronicles: il nuovo video mostra la boss fight e la story mode

Uno dei giochi più attesi per i fan anime e manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, opera scritta da Koyoharu Gotōge, finalmente si mostra a noi con un gameplay inedito mostrato durante un’intervista. Il gioco, sviluppato da CyberConnect2 e dalla collaborazione dei publisher SEGA e Aniplex, si mostra a noi in un aspetto più completo.

Infatti Demon Slayer The Hinokami Chronicles già da quando è stato annunciato ha fatto sorgere diversi dubbi e fatto palpitare molti cuori, finalmente si mostra a noi con un gameplay che si dimostra essere già ricco di contenuti.

Nel video in questione vediamo uno dei primi scontri che il nostro caro Tanjiro affronterà, una battaglia che ha fatto emozionare e piangere molti dei fan della saga.

In questo gameplay vediamo Tanjiro alle prese con Sabito, da questo primo sguardo vediamo meccaniche già presenti in molti giochi di questo genere. Vediamo come tecniche mozzafiato, movimenti fluidi, flashback e cinematiche dove è richiesta una nostra reattività il titolo si mostra nelle sue sfaccettature.

Già abbiamo dato uno sguardo al trailer ma questa è la prima volta che vediamo uno scontro completo. Sono stati annunciati nella story mode anche due archi di trama, quali “Hashira Estate” e la “Butterfly Mansion”.

In attesa di nuovi aggiornamenti in arrivo vi lasciamo qualche anteprima.

Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile il 15 ottobre 2021, il giorno dopo il rilascio della versione nipponica. Il gioco uscirà per PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC.