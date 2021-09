Far Cry 6: trailer dei contenuti post-lancio

Non manca molto all’uscita di Far Cry 6. L’atteso nuovo capitolo della serie è entrato anche in fase gold, e anche dopo il lancio ci saranno tante aggiunte ad attendere i giocatori.

Ubisoft ha infatti appena rivelato diversi contenuti gratuiti post-lancio in arrivo per il gioco, tra cui un crossover di Stranger Things, una comparsa di Danny Trejo e una missione con un finto Rambo.

Come scritto infatti sul trailer pubblicato poco fa:

La lotta per la libertà è ben lontana dalla sua conclusione. Consegna deliziosi Tacos per le strade di Yara con Danny Trejo, combatti le forze armate yarane con un finto Rambo, e salva Chorizo dal SottoSopra nel crossover con Stranger Things. Affronta gratis le insurrezioni settimanali e le Operazioni Speciali dal giorno del lancio. Vesti i panni di Vaas, Pagan Min e Padre Joseph e rivivi le loro storie in una nuova modalità roguelite grazie al Season Pass di Far Cry 6, disponibile nel tardo 2021.

Tutte le missioni di cui sopra sono contenuti post-lancio gratuiti. Tuttavia, il DLC a pagamento arriva sotto forma di Season Pass, che include la nuova modalità roguelite e Far Cry 3 Blood Dragon.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia dal 7 ottobre.