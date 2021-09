Astria Ascending: nuovo filmato sui combattimenti

Poco fa Artisan Studios e Dear Villagers hanno rilasciato un nuovo filmato per il JRPG Astria Ascending. Il video si concentra sulle meccaniche base del combattimento, che è a turni e sembrerebbe piuttosto profondo. Annunciato all’Xbox Indie Showcase di marzo, il gioco arriverà il 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

La storia è scritta da Kazushige Nojima, che in precedenza ha lavorato su Final Fantasy VII (Remake incluso), VIII, X, XIII, XV, Kingdom Hearts e Kingdom Hearts II.

La musica è composta da Hitoshi Sakimoto, noto per la serie Valkyria Chronicles, 13 Sentinels: Aegis Rim, Final Fantasy XII e Tactics, e altro ancora.

Ci sono anche altri grandi nomi coinvolti nella parte artistica, gestita da Akihiko Yoshida e dallo studio CyDesignation di Hideo Minaba.

Artisan Studios, che non è uno sviluppatore giapponese, ma ha sede in Quebec, ha lavorato su Super Neptunia RPG per Compile Heart.

Qui sotto potete vedere il filmato.

Questa la descrizione di Astria Ascending su Steam:

Esplora il vasto e incantevole mondo di Orcanon

Visita cinque città diverse popolate da creature uniche e supera più di 20 insidiosi dungeon. Oltre 50 ore di gioco e tanti divertenti minigiochi, inclusi sparatutto, un originale gioco di carte a tema fantasy e impegnativi puzzle ambientali.

Un’epica storia di predestinazione e sacrificio

Immergiti in un’affascinante narrazione carica di tradimenti, sacrifici e orrori. Trattandosi di una storia incentrata su personaggi adulti, Astria Ascending offre un’esperienza più matura e numerosi dialoghi.

Un gratificante sistema di combattimento a turni

Lotta contro oltre 200 mostri diversi in coinvolgenti combattimenti a turni. Colleziona ed evoca bestie leggendarie in battaglia e aumenta il tuo potere per poter utilizzare le leggendarie Fratture cosmiche.

Incontra personaggi indimenticabili

Scegli tra otto personaggi personalizzabili di razze fantastiche e dalle abilità differenti, e assembla una squadra di eroi pronta a ogni sacrificio per salvare il mondo. Ci sono venti classi tra cui scegliere e un’ampia gamma di abilità da perfezionare. Il loro fato è già scritto, ma quello del mondo può ancora cambiare.

Un’avventura disegnata a mano e realizzata con talento e passione

Realizzato da un team che include sviluppatori da Final Fantasy, Nier Automata e Bravely Default, Astria Ascending comprende doppiaggio completo in giapponese e inglese, un mondo in 2D animato con tecniche tradizionali e completamente disegnato a mano, e un sistema metereologico dinamico.