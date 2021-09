Rayark: un video animato per celebrare i 10 anni

Dieci anni fa a Taipei, in Taiwan, veniva fondato Rayark, studio di sviluppo indipendente, che avrebbe poi trovato nei rhythm game un genere di riferimento e nel mobile la piattaforma. Oggi, per festeggiare il decimo compleanno, ha pubblicato un trailer animato, che mostra i vari personaggi dei giochi creati dal team.

In più, sono stati annunciati una serie di sconti ed eventi a tempo limitato per tutti i giochi Rayark su dispositivi mobili, PC e Nintendo Switch.

Questa la lista dei giochi usciti in questi 10 anni:

2011 Cytus – IOS, Android

2012 Mandora – IOS, Android

2013 Deemo – IOS, Android

2015 Implosion: Never Lose Hope – IOS, Android, Nintendo Switch

2016 Voez – IOS, Android, Nintendo Switch

2018 Cytus II – IOS, Android

2018 Sdorica – IOS, Android, PC

2019 Cytus α – Nintendo Switch

2019 Deemo: Reborn – PS4, PlayStation VR, PC, Nintendo Switch, IOS, Android

2020 Soul of Eden – IOS, Android

2019 MO: Astray (pubblicato) -IOS, Android, PC, Nintendo Switch

Con Deemo 2 previsto per l’uscita su mobile più avanti. Qui sotto potete vedere il filmato.

Rayark games è stata fondata nel settembre 2011, da 6 co-fondatori. La sede attuale si trova a Taipei, con una filiale a Tokyo, in Giappone.

Iniziando con le piattaforme mobili, ora il team ha giochi su più piattaforme e generi. Dai rythm game, ai giochi casual, dall’azione sci-fi agli RPG strategici. Il team sperimenta nuovi modi per portare un’esperienza vivace alla propria fanbase.

In Rayark approfondiscono i giochi e ciò che rappresentano, cercando di espandere i limiti di ciò che un titolo può fare. Nel fare ciò, vogliono dare a ciascuno dei loro giocatori un’esperienza indimenticabile.