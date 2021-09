Deponia Collection: svelata la versione fisica su Switch

Super Rare Games, azienda che stampa copie fisiche per i giochi indie, ha confermato la partnership con Daedalic Entertainment con l’uscita di Deponia Collection, che arriverà proprio in formato fisico per la prima volta su Nintendo Switch.

Grazie alle reazioni dei fan al teaser all’inizio di quest’anno, il team ha deciso che questa collezione di 4 giochi in 1 meritava la propria Collector’s Edition, rendendola il pack definitivo per gli amanti delle saga punta e clicca con protagonista Rufus.

Deponia Collection: Collector’s Edition include un art book di 208 pagine con copertina rigida, un CD della colonna sonora, un set completo di trading cards (incluso un olografico garantito), un foglio di adesivi, così come la custodia standard del gioco con tutti e 4 i titoli, un adesivo con il logo e una collector’s box.

Collector’s Edition: Limitata a sole 1.000 copie

Standard Edition: Limitata a sole 3.000 copie

Saranno stampate solo 4.000 copie in totale, che saranno in vendita dal 16 settembre alle 18:00, disponibili in tutto il mondo esclusivamente su superraregames.com.

Ricordiamo che i 4 titoli comprendono: Fuga da Deponia, Caos a Deponia, Addio a Deponia e Deponia-Il giorno del Giudizio.

Sempre a proposito di Super Rare Games e Nintendo Switch, da fine agosto è disponibile anche la versione fisica di Röki.

Qui sotto potete vedere il tweet di Super Rare Games.