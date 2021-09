The Witcher Ronin: un’assaggio della storia breve “Fox Wedding”

The Witcher Ronin continua ad andare alla grande su Kickstarter. Dopo essere stato finanziato in appena due ore, al momento in cui scriviamo il fumetto tratto dalla celebre saga fantasy ha quasi raggiunto i 500.000 euro (precisamente circa 475 mila).

Nell’ultimo aggiornamento pubblicato viene data una piccola sbirciatina ad una delle tre storie brevi di 15 pagine, dal titolo “Fox Wedding‘ che ha come protagonista un volto piuttosto familiare dell’universo di The Witcher.

Si seguono infatti Geralt e Yennefer mentre assistono al Matrimonio della Volpe, osservando le rare usanze di questa speciale cerimonia yokai.

La storia è stata scritta da Rafał Jaki, e i disegni di questa narrazione standalone è stato realizzato da Akiramela.

Questa la biografia dell’artista: illustratrice che attualmente lavora in una società di videogiochi giapponese, Akiramela adora le IP occidentali, specialmente i fumetti americani, e ha incontrato Rafał Jaki di CD PROJEKT RED su un sito web di commissione di artwork, portando a questa collaborazione artistica per The Witcher: Ronin.

Ricordiamo che per dare vita a questo ambizioso progetto, CD PROJEKT RED ha messo insieme un team creativo dedicato, composto da persone di talento che volevano esplorare una visione diversa del mondo di The Witcher. Invece di prendere ispirazione dalla mitologia occidentale, europea e dalle fiabe, questo fumetto presenta l’universo del Witcher come se fosse basato sulle ricche tradizioni del folklore giapponese

Qui sotto potete vedere le due immagini.