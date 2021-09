One Piece: svelato il design originale di Yamato

One Piece, il manga e anime piratesco nato dalla penna di Eiichiro Oda, si prepara ormai ad affrontare la sua fase conclusiva, ma nella sua serializzazione ultraventennale l’opera ci ha presentato un numero impressionante di variopinti personaggi, che ne hanno enormemente arricchito le pagine. Pochi però sono stati in grado di guadagnarsi l’affetto e il supporto dei fan tanto rapidamente quanto Yamato, la figlia di Kaido, che dopo uno scenografico esordio, sembra destinata a un brillante futuro nella serie di Oda.

Come confermato dal merchandise giapponese infatti, sarà proprio Yamato il nuovo membro della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia. E vista l’importanza del personaggio, non sorprende affatto che Oda abbia dedicato tantissimo tempo alla realizzazione del suo design, impegnandosi in una lunga serie di bozzetti, che sono stati pubblicati di recente sull’ultimo numero delle SBS.

Come è emerso dalla pubblicazione periodica dedicata a One Piece, Oda ha realizzato un gran numero di bozzetti prima di decidere quale sarebbe stato l’aspetto definitivo di Yamato, anche se, come potete vedere in fondo all’articolo, quasi tutti assomigliano abbastanza alla versione che tutti i fan hanno già imparato a conoscere. Yamato è una ragazza dal volto solare, incorniciato dai lunghi capelli e completato dalle corna ricurve che sono tipiche dei pirati di Kaido. Per quanto riguarda il corpo invece, fin dall’inizio Oda aveva intenzione di far indossare alla giovane un abbigliamento tradizionale giapponese.

Come potrete sicuramente notare, ci sono anche alcuni bozzetti meno aderenti a quella che è la versione definitiva, soprattutto quello in cui possiamo ammirare una Yamato estremamente grassa, con gambe corte e sottili e il viso grassoccio coperto dal trucco, tanto da assomigliare a una maschera del teatro kabuki. Un design che evidentemente Oda ha giudicato inadatto al personaggio, preferendo dunque la versione attuale, con grande gioia di tutti i fan!