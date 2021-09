My Hero Academia: il manga va in pausa

I fan di My Hero Academia dovranno aspettare ancora un po’ il prossimo capitolo del manga, dal momento che l’opera non è comparsa sull’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, a causa di alcuni problemi di salute dell’autore della serie, Kohei Horikoshi. Dopo i primi report che parlavono soltanto di un break imprevisto nella serializzazione del manga, Shueisha ha reso noto, con un tweet sul profilo ufficiale, che questa sarà soltanto una breve battuta d’arresto.

Insomma, il capitolo 326 di My Hero Academia non uscirà nel numero odierno di Weekly Shonen Jump, ma arriverà tra meno di una settimana, nel numero previsto per il 17 settembre. Un’attesa dovuta, come già accennato, alle condizioni di salute non ottimali di Horikoshi, che fortunantamente però non sembrano essere serie. In questo 2021 è la seconda volta, dopo aprile, che la serializzazione dell’opera si è interrotta per permettere all’autore di rifiatare.

L’attesa sarà un po’ più dura, dal momento che il capitolo 325 si era chiuso con un interessante cliffhanger, ma i fan della serie sicuramente non vorranno che Horikoshi si stressi troppo, e anzi si augurano che l’autore abbia del tempo per riposarsi e rimettersi in forze. Purtroppo è ancora fresca nei ricordi degli appassionati la tragica e prematura morte di Kentaro Miura, che non solo ha privato il mondo del manga di un artista di spessore internazionale, ma ha anche lasciato in sospeso la storia dell’amata opera del maestro, Berserk.

Dunque una pausa per permettere all’autore di rifiatare è un prezzo che gli appassionati di My Hero Academia pagheranno volentieri, per continuare a godere dell’arte di Horikoshi ancora a lungo. E ora che il manga è entrato nella sua fase finale, con un Izuku Midoriya sempre più consapevole dei propri mezzi, e di non essere solo, Horikoshi avrà bisogno sicuramente di essere al top della forma.