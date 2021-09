Cowboy Bebop: il live-action sarà ricco di easter egg

L’attesa finalmente sta per finire, e a partire dal 9 novembre, i fan di Cowboy Bebop potranno vedere l’adattamento live-action dell’amato anime di Shinichiro Watanabe. L’opera, che ha già generato alcune polemiche, soprattutto intorno ai personaggi di Spike Spiegel e Faye Valentine, è stata prodotta da Netflix in collaborazione con Sunrise, lo studio d’animazione che ha realizzato l’anime originale, e con la collaborazione dello stesso Watanabe, oltre che di Yoko Kanno, la compositrice dell’iconica soundtrack della serie.

Stando a quanto affermato a più riprese dalla produzione della serie inoltre, il live-action intende essere fedele allo spirito dell’anime, e omaggiarlo in più di un modo, anche attraverso qualche ghiotto easter egg. E questo è quanto ha confermato anche Andre Nemec, showrunner del live-action di Cowboy Bebop, recentemente intervistato da Polygon, che ha spiegato come ogni episodio della serie includerà “oggetti di scena, nomi o riferimenti visivi all’anime originale” e che gli sceneggiatori abbiano voluto “sfidare tutti i superfan della serie a vedere se riusciranno a trovare tutti gli easter egg per ogni singola scena”.

Nemec ha poi continuato, spiegando come tutti coloro che hanno lavorato a questo adattamento live-action di Cowboy Bebop (al di là di John Cho, che non lo conosceva) abbiano quasi una venerazione della serie originale:

“I ragazzi volevano venire alle interviste e agli incontri con le loro vecchie magliette di Cowboy Bebop. Tutti coloro che hanno lavorato a questo sow sono stati presi per via del loro talento, e lo meritavano, ma ognuno di loro ha portato anche un certo livello di fandom e di amore per l’anime nel materiale che abbiamo realizzato”

Inoltre Nemec ha anche colto l’occasione per parlare di uno dei personaggi più amati dai fan della serie, che però non è presente nelle prime foto condivise dal set, e cioè Ed. Lo showrunner ha voluto rassicurare i fan del personaggio, assicurando loro che saranno davvero “molto felici” della prima stagione.