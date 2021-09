Berserk: le reazioni dei fan alla conclusione del manga

Il capitolo 364 di Berserk, l’ultimo scritto e disegnato dal compianto sensei Kentaro Miura prima della sua drammatica e prematura scomparsa, ha fatto il suo debutto sulle pagine di Young Animal, lasciando i fan estasiati e allo stesso tempo tristi. Nessuno dei leak che erano usciti nello scorso mese avrebbe potuto preparare gli appassionati alle emozioni e alla potenza di questo capitolo, che potrebbe effettivamente essere la conclusione delle avventure di Guts e dei suoi compagni.

Nonostante una decisione sul futuro di Berserk non sia stata ancora ufficialmente presa, il fandom del manga si è diviso in due. Da una parte ci sono i fan che non vogliono che l’opera continui senza il suo creatore, colui che l’ha resa un vero e proprio capolavoro, dall’altra c’è invece chi ritiene che gli assistenti storici del sensei dovrebbero prendere le redini della serializzazione, e condurre alla sua conclusione definitiva quella che, a tutti gli effetti, sarà ricordata come una delle opere più iconiche della storia dei manga.

Nel frattempo però, i fan hanno voluto condividere sui social i loro pensieri e le loro reazioni di fronte alla magnificenza di questo ultimo capitolo dell’opera, che, al netto di qualsiasi decisione possa essere presa, ha un sapore conclusivo, se non altro perché sarà l’ultimo nato ufficialmente dalla penna di Miura. C’è chi è rimasto senza parole per la fine di un viaggio straordinario e non vuole far altro che ringraziare Kentaro Miura, e chi dice di essere felice di questo finale. Chi nota il livello “fenomenale” dei disegni del maestro, e chi è completamente distrutto dall’ultimo capitolo, fino ad arrivare a chi implora Young Animal di continuare la serie.

Quale sarà il futuro di Berserk potremo saperlo soltanto col tempo, intanto però i fan si stanno preparando all’arrivo della mostra dedicata a Kentaro Miura, che ora si arricchirà di ulteriori significati e che sarà il saluto definitivo a uno dei più grandi geni della storia dei manga.

Berserk 364

Oh god, I have no words

I don't want Berserk to continue without Miura but I want to know the rest of the story

Berserk is really a masterpiece, thank you again Miura pic.twitter.com/Mm26WFKVh1

— ドクセド (@dokusedo) September 9, 2021