Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean uscirà su Netflix a cadenza mensile

Dopo l’annuncio del ritorno dell’anime de Le bizzarre avventure di JoJo con la sua sesta stagione, Stone Ocean, e la conferma che l’opera ispirata al manga di Hirohiko Araki sarebbe arrivata in esclusiva su Netflix, moltissimi fan hanno iniziato a chiedersi quando avrebbero potuto vedere l’avventura di Jolyne Cujoh sulla piattaforma di streaming.

Ebbene, Netflix ha svelato questo mistero a tutti i fan, annunciando che Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean sarà disponibile, a partire da dicembre, a cadenza mensile. Vengono meno dunque le teorie secondo cui l’anime sarebbe dovuto arrivare in un’unica soluzione alla fine della programmazione giapponese o addirittura su base settimanale.

Dunque le avventure di Jolyne, la figlia di Jotaro Kujo, già protagonista di Stardust Crusaders, terza stagione dell’anime, detenuta in una prigione di massima sicurezza e rimasta invischiata in un piano del noto villain della serie, Dio Brando, arriveranno su Netflix mensilmente, anche se non è ancora chiaro quanti episodi verranno pubblicati ogni mese. Questo è anhe dovuto al fatto che David Production, lo storico studio d’animazione che si è occupato di tutte le versioni animate de Le bizzarre avventure di JoJo, non ha ancora svelato quale sarà il numero complessivo di episodi che andranno a comporre questa sesta stagione. Tuttavia, basandosi sui precedenti della quarta e della quinta stagione (Diamond is Unbreakable e Golden Wind), i fan potranno aspettarsi circa quaranta episodi.

Sicuramente Stone Ocean è una delle parti preferite dai fan della serie, grazie ai suoi combattimenti mozzafiato e ai suoi personaggi pittoreschi (che saranno costretti però a cambiare nome nella versione animata). Siete pronti al ritorno della serie di Hirohiko Araki?