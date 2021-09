Marvel’s Wolverine: novità sugli attori e sulla trama

La settimana scorsa si è tenuto il tanto atteso PlayStation Showcase 2021, ovvero l’evento dedicato alla line-up che Sony è pronta a sfoggiare con l’arrivo del nuovo anno. Tra i tanti titoli presentati, alcuni sono rimasti sulla bocca di tutti in questo lungo weekend post Showcase, tra cui Marvel’s Spider-Man 2, Forspoken, God of War: Ragnarok e Marvel’s Wolverine, il quale si trova attualmente alle primissime fasi di sviluppo.

Insomniac Games, la software house che ha già provveduto allo sviluppo dei titoli di Spider-Man, è così indietro che alcuni attori che già abbiamo avuto modo di conoscere in altre opere videoludiche, si sono ultimamente fatti avanti per prendere il ruolo di protagonista in Marvel’s Wolverine, chiaramente in modo ufficioso, in quanto il desiderio di essi è stato espresso tramite dei cinguettii su Twitter.

Il primo ad aver espresso la volontà di interpretare Wolverine è David Hayter, maggiormente conosciuto per il suo ruolo di Solid Snake nella celebre saga Metal Gear Solid. Egli, infatti, ha pubblicato il seguente post, in cui ammette di aver pensato di ricoprire il ruolo di doppiatore dell’eroe della Marvel.

I admit… I was thinking that. https://t.co/tSe2UnvEx7 — David Hayter (@DavidBHayter) September 10, 2021

Un altro attore famoso nel mondo videoludico, è Elias Toufexis, il quale si è proposto per lo stesso ruolo ambito da Hayter. Elias Toufexis è celebre per aver vestito i panni di Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution e nel suo sequel.

I don't usually campaign for things but… https://t.co/YT5wXgzCe8 — 𝕖𝕝𝕚𝕒𝕤 𝕥𝕠𝕦𝕗𝕖𝕩𝕚𝕤 (@EliasToufexis) September 10, 2021

Siamo certi che Insomniac prenderà in considerazione queste “candidature”, anche se dovrà necessariamente spezzare il cuore di uno dei due (o di entrambi!). Tuttavia, risulta ancora troppo presto per parlarne. Le uniche informazioni di cui siamo a conoscenza sono quelle che sono state fornite dal director del progetto Brian Horton che, rispondendo ad alcuni Tweet, si è ritrovato a dover chiarire che il titolo avrà sicuramente una trama dai toni adulti (cosa che si era percepita già dal teaser trailer, data l’abbondante presenza di sangue sulle mani dell’eroe).

Full size, mature tone — Brian Horton (@BrianHortonArt) September 12, 2021

Ricordiamo a tutti che, all’appena annunciato Marvel’s Wolverine non è stata ancora attribuita alcuna finestra di lancio: si sa solamente che uscirà per PlayStation 5. Se non lo avete ancora visto, di seguito troverete il teaser trailer che è stato mostrato al PlayStation Showcase di giovedì scorso.