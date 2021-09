I dati del settore mostrano che il gioco d’azzardo si sta facendo largo sempre di più tra gli abitanti del Belpaese. Grazie alla presenza di casinò fisici di pregio e alla diffusione sempre più ingente dei casinò online, i giocatori italiani possono divertirsi ancora più facilmente facendosi intrattenere dai giochi classici, dalle slot, realizzando scommesse sportive o tentare la fortuna iniziando a giocare ai dadi online.

Infatti, dal punto di vista della regolamentazione, possono stare totalmente tranquilli visto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si occupa di controllare che i casinò siano dotati di licenza e si attengano a tutte le leggi che li riguardano, aumentando i controlli e le multe per i trasgressori.

Ma quali sono i giochi preferiti dagli italiani?

Senza dubbio, la scelta è molto ampia grazie alle numerose versioni dei giochi più famosi, ma nonostante il fascino della novità, sono sempre i classici ad avere la meglio.

I giochi d’azzardo preferiti dagli italiani, a partire dal terzo sul podio, sono:

Le scommesse sportive

I giochi di carte

Le slot

Il successo delle slot si deve principalmente alla facilità di gioco, infatti basta semplicemente aspettare la combinazione vincente ed incassare il jackpot. Inoltre, un altro motivo per cui le macchinette sono tanto amate è rappresentato dalle numerose varianti con ambientazioni particolari come Gonzo’s Quest, che impediscono proprio di annoiarsi.

Un altro nome di slot famosa è Pyramid Quest for Immortality, mentre il gioco preferito in addirittura 14 regioni su 20 si chiama Starburst, che grazie alla sua grafica 3D, dove regnano asteroidi, stelle e pianeti, ha permesso a tutti coloro che da piccoli desideravano lasciare la Terra per fare gli astronauti, di vivere quel sogno.

I giochi di carte come Texas Hold’em e Baccarat, invece, sono apprezzati maggiormente da coloro che amano la strategia e il brivido della sfida. Grazie all’avvento di Internet, poi, è possibile anche giocare Live contro un croupier, sempre dopo aver effettuato una regolare iscrizione presso il casinò online che avete scelto.

Grazie alla tecnologia HD ti sembrerà di stare seduto in un vero e proprio casinò.

Dove si gioca di più nello stivale?

Sebbene gli amanti del gioco d’azzardo siano molti, la loro distribuzione nel Belpaese appare piuttosto disomogenea: nel Nord, ci sono la maggior parte degli iscritti ai vari casinò online, ma è la provincia di Prato in Toscana che detiene il primato per numero di giocatori, tanto che si stima una spesa media pro-capite nei casinò di 672 euro all’anno.

In ordine di gioco, invece, le slot sono particolarmente apprezzate in Calabria (i si stima che l’80% degli utenti si collega da questa regione), Sardegna, Basilicata, Trentino e Piemonte.

Le roulette, invece, sono amatissime in Liguria e Valle d’Aosta.

Nel centro del paese, poi, è stato dimostrato che gli abitanti della Toscana, non solo amano stare seduti a tavola per godersi le leccornie locali, ma anche al tavolo verde virtuale, si sa: il poker è sempre il poker!

Se sei un amante del gioco d’azzardo ti ricordiamo di giocare responsabilmente e di fare attenzione, prima della registrazione, che il tuo casinò possieda una licenza valida!

Buon divertimento!