Marvel’s Spider-Man 2: niente CGI per il reveal trailer

Al PlayStation Showcase 2021 che si è tenuto giovedì scorso, ci sono stati parecchi annunci di grossa portata: dal gameplay di God of War Ragnarok, al teaser trailer di Marvel’s Wolverine, fino ad arrivare al trailer d’annuncio di Marvel’s Spider-Man 2, ovvero uno dei più grossi reveal che sono stati effettuati in sede di Showcase.

Il web è rimasto incantato dalla trailer d’annuncio di Marvel’s Spider-Man 2, soprattutto per il fatto che (finalmente) si è visto Venom, di cui, tra l’altro, sappiamo anche chi è l’interprete. Il trailer in questione ha mostrato Peter Parker (protagonista del primo capitolo videoludico) e Miles Morales (protagonista dello spin-off/sequel) collaborare ed unire le forze per fronteggiare una nuova minaccia.

A fare da background a questa scena epica di lotta, abbiamo sentito una voce iconica (anche se inquietante), riconducibile senza ombra di dubbio a Venom. Il trailer, visivamente parlando, ci ha lasciato stupefatti e, recentemente su Twitter, è stato confermato che tutto ciò che abbiamo avuto il piacere di osservare durante l’annuncio, non era CGI (computer grafica). Il reveal trailer, infatti, è stato riprodotto in engine su PS5, ovvero la piattaforma su cui approderà il titolo tra due anni.

A fare chiarezza sulla questione è subentrata Bryanna Lindsey, la quale ha recentemente twittato che il trailer di annuncio era in esecuzione in tempo reale grazie al motore grafico di una PlayStation 5. Sicuramente, questa notizia incuriosisce parecchio, soprattutto a fronte del successo sbalorditivo che ha ottenuto un titolo cross-gen come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales in termini di grafica. Dati i grandi risultati di quel titolo, siamo sicuri che questo sequel sarà un enorme trionfo grafico, dato che sarà esclusiva PlayStation 5.

First video game reaches CGI-quality graphics , running Real-Time on PS5 made by Insomniac Games 🔥🔥 Huge congrats to the talented team in @insomniacgames 👏#SpiderManPS5 #SpiderMan2 #PlayStationShowcase #PlayStation5 pic.twitter.com/yw2y9H4CDs — Tiger (@TigerCA123) September 10, 2021

Nel video soprariportato, Lindsey fa il raffronto tra il teaser trailer dedicato al capitolo Miles Morales-centrico (effettuato con la computer grafica) e quello appena mostrato relativo a Marvel’s Spider-Man 2, realizzato in engine su PS5. Ricordiamo a tutti che il titolo dovrebbe giungere sulle console di Sony current-gen durante il corso del 2023.