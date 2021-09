God of War Ragnarok: i combattimenti saranno più impegnativi

La rivelazione formale di God of War: Ragnarok al PlayStation Showcase della scorsa settimana è stata seguita da nuovi dettagli sul gioco che sono venuti alla luce tra cui il combattimento. In un’intervista con IGN , Eric Williams – che sostituisce Cory Barlog come regista per il prossimo sequel – ha affermato che Ragnarok si espanderà in vari modi.

Williams afferma che il Santa Monica Studio si è concentrato sullo sviluppo del set di strumenti per consentire ai giocatori ​​combattimenti più impegnativi. Nel frattempo, anche Atreus sarà più coinvolto nei combattimenti. La connessione tra lui e Kratos è aumentata, e quest’ultimo ha maggiore controllo e configurazioni, ha detto Williams. I nemici saranno in grado di tenere testa ai giocatori e alcuni di loro avranno anche degli assi nella manica. Infine Williams ha fatto riferimento al momento nel trailer di God of War: Ragnarok in cui Kratos usa le sue Blades of Chaos per tirarsi su su una sporgenza più alta, essenzialmente usandolo come un rampino. Spiega che quella meccanica consentirà più incontri verticali, definendo Kratos Il re della collina nel gioco, e i nemici possono trarre vantaggio anche dalla verticalità degli ambienti. Se non stai prestando attenzione, anche loro possono avvantaggiarsi utilizzando questa tecnica e l’unico modo per risolvere tutto è tramite un combattimento. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarök si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

God of War: Ragnarok verrà lanciato nel 2022 per PlayStation 5 e PlayStation 4.