Redfall: leak rivela screenshot e dettagli sulla mappa

Oramai sono passati quasi tre mesi dall’annuncio di Redfall, nuova IP di Arkane Studios, all’E3 2021, ovvero la più importante kermesse estiva riguardante il settore videoludico. Il titolo, dopo il suo annuncio si è visto cadere nell’ombra, senza più alcuna condivisione di dettagli e/o novità rilevanti. Il che non sorprende troppo, dato lo spazio occupato dalla gamescom 2021 e dal PlayStation Showcase nella mente dei videogiocatori.

Di Redfall sappiamo solo che sarà una produzione open-world e sparatutto, la quale potrà approdare in esclusiva per le console Xbox entro la fine del 2022. Dopo mesi di silenzio, tuttavia, ultimamente pare che si siano avviati i playtest e, in occasione di ciò, sarebbero stati pubblicati alcuni screenshot del gioco su Reddit che testimonierebbero alcuni cambiamenti di approccio apportati da Arkane Studios rispetto ad alcuni suoi titoli del passato.

Il titolo, per quanto riguarda le dimensioni della sua mappa di gioco, pare trarre ispirazione da Borderlands, sparatutto in prima persona dotato di una mappa dalle dimensioni colossali, in cui è possibile fronteggiare uno svariato numero di NPC e boss disseminati per tutto l’open-world. Il titolo di Arkane avrà presumibilmente una storia principale da seguire, condita da numerosissime esperienze secondarie che sapranno arricchire a dovere l’avventura complessiva. La dimensione del mondo di gioco sembrerebbe paragonabile a quella di un Ghost of Tsushima o di un Fallout 76 o, addirittura, di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Altra chicca interessante che sembrerebbe essere stata svelata dai leak in questione, è quella relativa al numero di personaggi giocabili, sei in totale. Saranno disponibili sei personaggi, ognuno di essi dotati di abilità uniche, come il teletrasporto, il possesso di uccelli che fungono da droni o particolarità capacità furtive. A proposito di furtività, sarà a discrezione del giocatore scegliere l’approccio di gioco: potrà utilizzare lo stealth o utilizzare i combattimenti corpo a corpo, per un modalità più sfacciata.

I nemici saranno di varia tipologia: potranno essere umani o vampiri e ucciderli farà guadagnare al giocatore dei punti esperienza che potranno sicuramente essere investiti in qualche miglioramento delle statistiche, anche se al momento non è stato esplicitato dai leak. Per ultimo, ma non meno importante, Redfall sarà giocabile completamente in solitario oppure in co-op.

Vi ricordiamo che tutto l’articolo si è basato esclusivamente su dei leak, ovvero informazioni non ufficiali che sono trapelate grazie a degli insider. Vale la pena, perciò, non farsi troppe speranze su quanto riportato e, perciò attendere informazioni da parte della software house, che rilascerà il titolo nel corso del 2022 per Xbox Series X/S e PC.