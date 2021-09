Asterigos annunciato per PlayStation e PC

Non solo titoli tripla A sono stati annunciati questa settimana. La software house indipendente Acme Gamestudio (fondata nel 2016) ha annunciato il suo progetto Asterigos, ossia un action RPG ambientato nell’età greca ellenistica e della Roma dell’antichità. Il titolo verrà reso disponibile in cross-gen per le console di Sony e su PC nel corso del prossimo anno.

Il titolo sfrutta le potenzialità grafiche dell’Unreal Engine 4, grazie al quale il giocatore potrà immergersi in un mondo ben reso, basato, come già detto, sui complessi cittadini ispirati all’Antica Roma e alla Grecia dei grandi filosofi. La protagonista della storia sarà Hilda, una coraggiosissima guerriera della Legione del vento del nord che si avventura in solitudine alla ricerca del padre perduto da tempo.

Per evitare di rendere vane le sue ricerche, Hilda dovrà addentrarsi anche in una città maledetta, che potrebbe ascendere o decadere definitivamente. La storia della città maledetta è in divenire e verrà plasmata dalle scelte estremamente difficili che Hilda dovrà prendere in Asterigos.

Una delle caratteristiche principali su cui si fonda il titolo è sicuramente l’esplorazione dei luoghi e, soprattutto, di Alphes, ovvero la “città caduta delle stelle“. Altro aspetto da non sottovalutare sarà quello delle sfide che dovrà fronteggiare Hilda contro le creature mostruose che si aggirano nel mondo di gioco, il quale muterà in base alle decisioni che la protagonista prenderà lungo il suo viaggio. Le creature potranno essere abbattute grazie all’arsenale di cui la guerriera disporrà. Questo sarà costituito da una spada, uno scudo, un martello, una lancia e un braccialetto che conferirà ad Hilda dei poteri magici.

Asterigos verrà lanciato su PlayStation 4 e PC entro la primavera del 2022, mentre su current-gen (ovvero PlayStation 5), le avventure di Hilda arriveranno alla fine della stagione autunnale del 2022. Per saperne di più, visitate il sito ufficiale qui e, di seguito, troverete il trailer d’annuncio del titolo di Acme Gamestudio.