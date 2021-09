Bayonetta 3: cambiamenti nel cast?

Proprio ieri abbiamo riportato la news secondo cui Platinum Games afferma di non vedere l’ora di poter mostrare ai fan della serie, il trailer relativo a Bayonetta 3, un titolo che è stato annunciato per la prima volta molto tempo fa (nel 2017 più precisamente) e che fatica a far trapelare nuove informazioni di sé. L’attesa, però, potrebbe essere quasi giunta al termine.

Non solo, però, speranze riaccese. A deludere i fan potrebbe esserci una spiacevole (anche se non necessariamente negativa) notizia dietro l’angolo. Bayonetta 3, infatti, potrebbe modificare leggermente il cast, dovendo quindi rinunciare a qualche doppiatore che originariamente aveva recitato nel titolo del 2009.

Tuttavia, non siamo a conoscenza di dati ufficiali, in quanto questa notizia è stata portata a galla dall’attrice Hellena Taylor, la quale, in risposta ad un Tweet, avrebbe affermato che potrebbe non essere presente nel futuro di Bayonetta. Un utente, infatti, ha condiviso un post in cui afferma quanto segue:

Sei un’icona Hellena. Non posso immaginare Bayonetta senza la tua magnifica voce.

In risposta al messaggio, Hellena ha replicato così:

Beh, potresti doverla immaginare.

Una risposta immediata e diretta che lascia poco spazio al dubbio circa la sua presenza nel terzo capitolo della saga per il ruolo di Bayonetta, la protagonista. Quando, però, un fan ha chiesto spiegazioni in merito a quella dichiarazione, la Taylor ha affermato di non essere legittimata a parlarne.

Well you might have to. — Hellena Taylor (@hellenataylor) September 12, 2021

Al momento non si sa molto su Bayonetta 3, ma appena avremo a disposizione nuove informazioni, vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati!