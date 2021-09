Nintendo Switch: il prezzo della console base scende sotto i 300€ anche in Italia

Nintendo ha ora ufficialmente ridotto il prezzo consigliato del modello base della Nintendo Switch in tutta Europa, portandolo al di sotto dei 300€. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale della Nintendo. Da noi in Italia la console di base sarà venduta a 299, 99€ contro i 270€ che sono stati preannunciati dal leaker NintendAlerts la settimana scorsa. Sappiamo che non è la prima volta che Nintendo riduce il prezzo consigliato delle sue console, ma questo taglio di prezzo è stato deciso in vista della nuova console versione OLED in arrivo ad ottobre e che sarà lanciata al prezzo di 349€.

Nintendo Switch OLED ha dimensioni simili a quelle di Nintendo Switch, ma include uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. Il modello OLED è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo. Proprio come la console precedente, questo nuovo modello permette agli utenti di giocare sulla TV e condividere i controller Joy-Con per dare vita a divertenti sessioni multiplayer. Inoltre, come Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, il modello OLED offre una grande versatilità, consentendo di giocare a casa e fuori. Grazie allo schermo OLED della nuova console i giocatori potranno godersi un’esperienza ancora più coinvolgente. Al lancio della console sarà disponibile anche un set che include una custodia per la console e una pellicola protettiva per lo schermo della console. la console sarà disponibile in due colori:

Bianco, con controller Joy-Con bianchi, corpo principale della console nero e base bianca.

Rosso neon/blu neon, con controller Joy-Con rosso neon e blu neon, corpo principale della console nero e base nera.

Nintendo Switch modello OLED farà il suo debutto l’8 ottobre.