Deathloop si prepara ad uscire con il nuovo trailer di lancio

A partire dalla giornata di domani, Deathloop, ultima fatica targata Arkane Studios e pubblicata da Bethesda giungerà finalmente sugli scaffali dei negozi per PC e PlayStation 5, dato che su console sarà un’esclusiva temporale per un anno intero, dopodiché approderà anche su Xbox Series X/S. Uno delle produzioni più importanti sta per arrivare sul mercato odierno, dove proprio oggi abbiamo pubblicato la nostra recensione firmata da Mirko Proietti.

Per festeggiare l’uscita di Deathloop nei negozi, Arkane Studios e Bethesda hanno pubblicato il trailer di lancio proprio per sfruttare l’occasione. In Deathloop vestirete i panni di Colt intrappolato in questo loop temporale e dovrà eliminare determinati bersagli specifici nell’arco di una giornata intera se vorrà spezzare questo incubo senza fine. Come se non bastasse, Julianna, acerrima nemica del protagonista sarà a caccia di Colt mentre tenterà ad abbattere i bersagli, che in Deathloop prendono il nome di Visionari.