Laboratorio di videogiochi: gli studi di sviluppo italiani creano quattro esclusivi videogame

Quattro studi di sviluppo italiani hanno messo alla prova le potenzialità di Laboratorio di videogiochi (arrivato da poco anche in edizione fisica) il titolo per Nintendo Switch che permette a chiunque di creare e condividere i propri giochi in maniera facile e divertente, dando vita a quattro differenti esperienze di gioco. Anche la community italiana è scesa in campo con il supporto dello studio italiano 3DClouds, preparando tre lezioni guidate alla programmazione di un videogame attraverso il versatile software Nintendo.

Il risultato sono quattro titoli tutti diversi tra loro, con un solo fattore comune: tutti sono stati sviluppati grazie alla versatilità di Laboratorio di videogiochi.

Uno sparatutto a scorrimento orizzontale, un racing game con elementi platform, un’avventura spaziale con una forte componente narrativa e un platform cooperativo: questi i videogiochi creati rispettivamente da Cordens Interactive, MixedBag, Tiny Bull Studios e Untold Games.

Anche l’attivissima community di fan Nintendo è scesa in campo per aiutare i giocatori nella realizzazione del proprio videogame con Laboratorio di videogiochi. Con il supporto di Sara Valdameri e Alex De Nittis, Game Designer e QA & Game Tester dello studio italiano 3DClouds, NintendOn, uno dei portali di appassionati della grande N più attivi in Italia, ha preparato tre lezioni guidate alla programmazione di un videogame attraverso Laboratorio di videogiochi. La prima, dedicata al genere platform, è già disponibile su NintendOn.it, mentre le prossime dedicate a sparatutto e racing game arriveranno nel corso delle prossime settimane.

“Laboratorio di videogiochi è uno strumento tanto potente quanto divertente, e speriamo che faccia nascere in qualche giocatore la scintilla del game designer!” ha commentato Matteo Lana, CEO di Tiny Bull Studios. Per Mauro Fanelli, CEO & Creative Director di MixedBag, “Mettere le mani su Laboratorio di videogiochi è stata, da sviluppatori, un’esperienza molto interessante. Avevamo alcune idee per giochi Switch sperimentali che avrebbero richiesto molto tempo per la prototipazione, mentre con Laboratorio di videogiochi siamo stati in grado di implementare e testare alcune idee molto velocemente, applicando trucchi che usiamo normalmente durante lo sviluppo. È stato molto divertente!”.

Anche Tommaso Loiacono, Co-founder & Game Director di Cordens Interactive, si è espresso sull’incredibile usabilità del videogioco: “L’utilizzo dei controlli touch per insegnare le basi della programmazione di videogiochi è a suo modo rivoluzionario. È la prima volta che si può veramente ‘toccare con mano’ tutto il retroscena dello sviluppo di videogiochi”. Egon Cavalli, Game Designer di Untold Games, ha aggiunto: “’Fantasia’ e ‘condivisione’ sono gli ingredienti necessari per vivere appieno l’esperienza di Laboratorio di videogiochi”.

Laboratorio di videogiochi permette a chiunque di concretizzare le proprie idee di game design in maniera facile e accessibile grazie a divertenti lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale usando stravaganti creature chiamate Nodon. Il tutto senza che sia necessario avere già esperienza in materia!