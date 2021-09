FIFA 22: svelate la valutazioni, ecco la top 10

Oggi EA SPORTS ha svelato i giocatori di FIFA 22 valutati con i punteggi più alti dal Ratings Collective. Sul sito ufficiale potete vedere chi è arrivato nella top 22 in base al punteggio generale, e dando un occhiata alle statistiche classiche relative a velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisicità. Fra le star presenti nella lista si trovano Messi, Lewandowski, Ronaldo, Donnarumma (unico italiano della lista) e Mbappé.

EA SPORTS FIFA 22 continuerà a diffondere valutazioni come parte della Campagna del Ratings Collective, con indizi curiosi sui ratings di specifici giocatori che saranno svelati nei prossimi giorni.

Ecco la lista dei 10 giocatori meglio valutati di FIFA 22.

FIFA 22 Top Ten dei giocatori con il più alto rating:

Qui sotto potete vedere il tweet che mostra i primi 22 giocatori della classifica. In attesa dell’uscita del calcistico targato EA Sports (il primo ottobre) vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra anteprima.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings

Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021