Slaps and Beans 2: annuncio con campagna Kickstarter

Trinity Team e Buddy Productions hanno annunciato il ritorno dell’amato duo, in versione pixel, con Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2, seguito del picchiaduro cooperativo a scorrimento laterale uscito nel 2017, tributo ad una delle coppie più celebri del cinema italiano. L’annuncio arriva con una campagna Kickstarter (ancora non attiva) che si pone un primo obiettivo a 220 mila euro.

Come fanno sapere gli sviluppatori, nel realizzare il nuovo episodio hanno inserito diverse novità: nemici più divertenti, location inedite e nuove colonne sonore originali direttamente dai film. Inoltre il combat system è migliorato, la grafica in pixel art è più dettagliata e sono state aggiunte nuove tipologie di esplorazione, la modalità storia e una modalità party game fino a 4 giocatori.

Tornano ovviamente Bud e Terence come personaggi giocabili, e approda ufficialmente il cattivone, Riccardo Pizzuti, il malvagio per eccellenza nei film del duo.

Combattimenti a mani nude e calci volanti saranno una buona componente anche di questo capitolo.

Queste le caratteristiche:

Potenziamento della modalità cooperativa

Una delle novità è il potenziamento della modalità co-op: è stato arricchito il gameplay inserendo una componente party game cooperativa e competitiva.

Una nuova serie di divertenti minigame integrati nella storyline saranno pronti a spezzare il ritmo e a divertirvi a più riprese grazie alla sezione dedicata e alla possibilità di rigiocarli in ogni momento.

In Slaps and Beans 2 non sono gli schiaffoni l’unica arma a disposizione! Oltre alle abilità caratteristiche dei nostri due amici adesso è possibile sfruttare elementi ambientali per darle di santa ragione. Ricorda: tutto può essere un’arma con un po’ di fantasia!

Per battere velocemente un tipo tosto, tornare in forma dopo un colpo o aggiungere degli strani poteri ai nostri protagonisti: il gameplay diventa ancora più ricco grazie ad una serie di insoliti power-up.

Uno degli aspetti più apprezzati dai giocatori del primo Slaps And Beans è sicuramente la modalità cooperativa e la presenza di minigame che spezzano il ritmo tipico del genere beat’em up.

L’obiettivo base è il rilascio di Slaps And Beans 2 per PC e Mac tramite Steam. Se sarà possibile, l’idea è quella di un rilascio contemporaneo anche per le console di ultima generazione (PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch), per questo motivo è stato predisposto uno stretch goal per coprire i costi di porting.

Qui sotto potete vedere il trailer per la campagna Kickstarter. Sotto ancora potete sentire un esempio del doppiaggio, con Michele Gammino nel ruolo di Terence e di Bruno Schirripa in quello di Bud.