Demon Slayer: la seconda stagione non avrà censure

Demon Slayer, il manga e anime dei record di Koyoharu Gotoge, si sta preparando a tornare con la seconda stagione della serie animata, che approderà sugli schermi giapponesi a partire dal prossimo ottobre (dopo un rewatch speciale della prima stagione con alcune scene inedite). L’anime, realizzato ancora una volta dallo studio d’animazione Ufotable, come la prima stagione e il film Mugen Train, andrà in onda su Fuji TV, e il network ha recentemente indetto una conferenza stampa (riportata dal sito giapponese Oricon) per spiegare ai fan alcuni dettagli sulla programmazione dell’opera.

Proprio in questa occasione Yuriko Nakamura, responsabile della programmazione della rete, ha spiegato che la seconda stagione di Demon Slayer andrà in onda senza nessun tipo di censura:

“I contenuti verranno trasmessi senza cambiamenti”



La seconda stagione di Demon Slayer infatti prenderà le mosse dal’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, ambientato nel famoso distretto Yoshiwara di Tokyo, un quartiere malfamato della capitale giapponese e principale centro della prostituzione almeno fino al 1958, anno in cui la pratica è stata vietata nel paese del Sol Levante. Rimanendo fedele al manga l’anime rischia dunque di diventare meno “family friendly” (sempre che quest’aggettivo si possa adattare a un’opera come il manga della Gotoge), ma nonostante tutto Fuji TV non ha intenzione di apportare nessuna censura.

Dunque la scelta del canale è quella di rimanere il più fedeli possibile all’opera originale, senza tagli o cambiamenti di sorta. Una valutazione questa, ha spiegato Nakamura, fatta tenendo anche conto di quello che è il calendario di programmazione dell’anime e la fascia oraria scelta per la sua trasmissione su Fuji TV. Demon Slayer andrà infatti in onda la domenica, in seconda serata (a partire dalle ore 23.15), in una fascia non riservata a un pubblico di minori.

Ecco spiegato dunque il motivo della scelta di Fuji TV: l’orario tardo permetterà alla rete di non operare tagli all’anime di casa Ufotable!