Total War Warhammer III: rinviato ad inizio 2022

Inizialmente previsto per la fine del 2021, Total War Warhammer III ha ora un’altra finestra di lancio. SEGA e Creative Assembly hanno infatti reso noto che il terzo capitolo nato con la collaborazione di Games Workshop arriverà ad inizio 2022: sarà disponibile su PC via Steam e Epic Games Store.

Questo il messaggio del chief product officer, Rob Bartholomew:

Con quasi un decennio di sviluppo della trilogia di Total War: Warhammer alle spalle, sembra surreale vedere il suo capitolo culminante così vicino al rilascio. Anche se si sta provando a correre verso il traguardo, abbiamo preso la decisione di dargli un po’ più di tempo, spostando il lancio di Total War: Warhammer III dal 2021 all’inizio del 2022.

L’attesa non sarà molto più lunga, e nel frattempo avremo molte nuove informazioni per voi. La nuova data renderà il rilascio più forte e sarà un miglior primo passo verso una nuova era per Total War: Warhammer. Non consideriamo questa uscita la fine della nostra trilogia, ma l‘inizio di anni di contenuti e supporto, mentre continuiamo a portare lo sbalorditivo universo fantasy di Games Workshop in Total War.

Grazie per la vostra pazienza e il vostro supporto.

Rob Bartholomew

Chief Product Officer

Qui sotto il tweet del profilo ufficiale del gioco.

Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.

We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.

We won’t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P

— Total War (@totalwar) September 13, 2021