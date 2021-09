The Way of the Househusband: ecco la data d’uscita della seconda parte

Nonostante un debutto non proprio da ricordare la scorsa primavera, l’anime Netflix The Way of the Househusband, realizzato dallo studio d’animazione J.C. Staff e ispirato al manga di Kosuke Ono, era stato confermato per una seconda parte, e finalmente il servizio di streaming ha svelato la data in cui la serie tornerà con i nuovi episodi.

Purtroppo la serie non ha incontrato il successo sperato, con molti fan che ne hanno criticato le animazioni, e la versione cinese che è stata costretta ad apportare delle pesanti censure all’anime originale. Nonostante tutto però, Netflix sembra credere ancora nel progetto e ha annunciato che i nuovi cinque episodi della saga arriveranno il prossimo 7 ottobre in tutto il mondo.

Nei nuovi episodi faranno la loro comparsa altri due personaggi: Bob, il vicino di casa del protagonista Tatsu, che sarà doppiato da Tomokazu Sugita (noto per aver interpretato Gintoki Sakata in Gintama) e Gouda, a cui invece presterà la voce Subaru Kimura (Doraemon, Psyco-Pass, Assassination Classroom). I due andranno ad aggiungersi a un cast che può già contare su Kenjiro Tsuda (Yu-Gi-Oh!, Boruto Naruto Nexte Generations), che interpreta Tatsu, Shizuka Itou (High School DxD, Plunderer) nel ruolo di Miku, Kazuyuki Okitsu (Le bizzarre avventure di JoJo Phantom Blood, My Hero Academia) in quello di Masa, Yoshimasa Hosoya (L’attacco dei giganti, My Hero Academia) come Torajirou e tanti altri ancora.

Per celebrare l’imminente uscita dei nuovi episodi di The Way of the Househusband inoltre, Netflix ha condiviso un nuovo trailer, che potete trovare in calce all’articolo, e un poster speciale. Prepariamoci dunque a tornare nello strambo mondo di Tatsu, l’ex boss della yakuza che cerca di ricostruirsi una vita normale come un semplice casalingo. Alla fine ci riuscirà?