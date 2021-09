Project Eve: il team di sviluppo riceve 260 PS5 dall’azienda

Project Eve è stato uno dei titoli per PlayStation 5 mostrati in occasione del recente PlayStation Showcase (qui la nostra anteprima del gioco). Per festeggiare l’evento, il CEO dello studio coreano Shift Up, ossia Hyung-Tae Kim, ha deciso di regalare una PlayStation 5 ad ogni membro del team di sviluppo, composto da 260 dipendenti.

Così, una bella mattina ogni sviluppatore del gioco ha trovato sulla propria sedia una PlayStation 5, come testimoniano le foto presenti in calce (grazie Daniel Ahmad), che mostrano sia l’arrivo delle console negli uffici di Shift Up, sia la cura con cui sono state disposte vicino alle postazioni di lavoro di ciascun dipendente. In un periodo in cui le scorte della console scarseggiano, trovarne ben 260 in un unico posto è davvero un fatto incredibile. Vi ricordiamo che Project Eve arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC prossimamente.

Well he just had his game shown at a major PlayStation conference. Probably wouldn't be too hard to secure 260 units.

The CEO said that he chose PS5's as the surprise gift so that all employees can play the game when it comes out. https://t.co/eJcqrqHzpk pic.twitter.com/yuU8AP80q5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 13, 2021